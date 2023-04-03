بريطانيا: المشروبات الكحولية عطلت الروس في أوكرانيا

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وأضافت «روسيا تكبدت خسائر بشرية تصل إلى 200 ألف منذ بداية غزوها لأوكرانيا، وترجع أقلية كبيرة من هذه الحالات لأسباب لا تتعلق بالمعارك».
وأشارت الوزارة إلى تقرير نشرته قناة إخبارية روسية على صفحتها على موقع تيلجرام جاء فيه أن عددا كبيرا للغاية من الحوادث والجرائم وحالات الوفاة ترجع إلى تناول المشروبات الكحولية بين أفراد القوات الروسية.
وأضافت الوزارة أنه مع ذلك، في ظل انتشار تناول المشروبات الكحولية بين أفراد جزء كبير من المجتمع الروسي، فإنه يعد أمرا مقبولا ضمنيا في الحياة العسكرية، حتى خلال العمليات القتالية.
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