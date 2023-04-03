شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا: المشروبات الكحولية عطلت الروس في أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الدفاع البريطانية أمس «إن تناول المشروبات الكحولية بكثافة كان السبب وراء مقتل الكثير من الجنود الروس في أوكرانيا».

وأضافت «روسيا تكبدت خسائر بشرية تصل إلى 200 ألف منذ بداية غزوها لأوكرانيا، وترجع أقلية كبيرة من هذه الحالات لأسباب لا تتعلق بالمعارك».

وأشارت الوزارة إلى تقرير نشرته قناة إخبارية روسية على صفحتها على موقع تيلجرام جاء فيه أن عددا كبيرا للغاية من الحوادث والجرائم وحالات الوفاة ترجع إلى تناول المشروبات الكحولية بين أفراد القوات الروسية.

وأضافت الوزارة أنه مع ذلك، في ظل انتشار تناول المشروبات الكحولية بين أفراد جزء كبير من المجتمع الروسي، فإنه يعد أمرا مقبولا ضمنيا في الحياة العسكرية، حتى خلال العمليات القتالية.