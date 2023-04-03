كوريا الشمالية لأمريكا: أسلحتنا النووية ليست كلاما أجوف

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وانتقدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بشدة التدريبات العسكرية المشتركة المستمرة للدولتين الحليفتين وخططهما لإجراء مناورات ضخمة بالذخيرة الحية في يونيو المقبل.
وقالت في تعليق لها «إن تصرفات دعاة الحرب اليائسة تصل إلى أقصى الحدود»، وأشارت إلى تدريبات درع الحرية التي استمرت 11 يوما في مارس الماضي، وأضافت «إن هستيريا الحرب الخاصة بهما تصل إلى ذروتها مع بدء تدريبات إنزال مشتركة في سانج يونج».
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن تدريب سانج يونج أو (التنين المزدوج) بدأ في 20 مارس، وهو أول تدريب برمائي مشترك رئيسي للحليفين منذ خمس سنوات، ومن المقرر أن ينتهي اليوم.
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