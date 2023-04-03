الأمريكيون لا يثقون في بايدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الدبلوماسي الأمريكي السابق بيتر هويكسترا «إن الولايات المتحدة تواجه أزمة قيادة حاليا»، وأوضح في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي أن المزيد والمزيد من الأمريكيين لا يثقون على نحو متزايد في القيادة الأمريكية بقيادة جو بايدن في جميع المجالات.

وكشف مركز بيو للأبحاث في استطلاع للرأي أن 21% فقط ممن شملهم الاستطلاع قالوا «إنهم دائما تقريبا أو معظم الوقت (2% و19% على التوالي) يثقون في الحكومة لعمل الشيء الصحيح.

وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، كانت هذه النسبة 49%، وقال هويكسترا «إن هذه الأرقام يجب أن تخيف الجميع، ومن الصعب أن نتخيل كيف تعمل دولة ما بفعالية إذا كان 21% فقط من مواطنيها يعتقدون أنهم قادرون على الوثوق بحكومتهم للقيام بالشيء الصحيح في معظم الأوقات»، ويتساءل «ماذا يعني هذا ولماذا الأرقام منخفضة للغاية؟».

أرقام منخفضة

يقول هويكسترا «إنه إذا تم تحليل هذه الأرقام، هناك المزيد من الأفكار حول كيفية إدراك الشعب الأمريكي لحكومته، وفقا لمسح أجرته مؤسسة الشراكة من أجل الخدمة العامة، ويعتقد 55% أن تأثير الحكومة على البلاد سلبي، ولا يعتقد 55% من الأشخاص أن الحكومة تساعد الأشخاص من أمثالهم، ويعتقد حوالي الثلثين أن الحكومة ليست شفافة ولا تستمع إلى الشعب، وهذه الأرقام منخفضة للغاية، فلا عجب أن عدد الأشخاص الذين يثقون في الحكومة لم يتجاوز 30% في استطلاعات بيو منذ عام 2007».

ويثق الشعب الأمريكي في قادة الأعمال أكثر، ويشير استطلاع أجرته كلية هارفارد للأعمال إلى أن 61% من الشعب الأمريكي يثقون في الشركات، ويقول باحثو جامعة هارفارد «إنه لكي يتم تحديد مجموعة ما على أنه موثوق بها، يجب أن يكون لديها تصنيف إيجابي بنسبة 60%».

وفشلت كل من الحكومة ووسائل الإعلام في الوصول إلى هذا الهدف، وتراجعا بشكل كبير في السنوات الأخيرة بينما ظل قطاع الأعمال مستقرا نسبيا.

مشكلة كبيرة

والنقطة الأساسية أنه بغض النظر عن الاستطلاع الذي يجري النظر إليه، لا ترقى المؤسسات الأمريكية باستمرار للمستويات التي يعتقد معظم الأفراد أنها تشير إلى دعم شعبي قوي.

ويقول هويكسترا «إن هذا يمثل مشكلة كبيرة للولايات المتحدة، وقد يقول البعض إن الأحداث التي وقعت في الكابيتول هيل في 6 يناير 2021 هي مؤشر واضح على انعدام الثقة في الحكومة، حيث لم يقبل الكثير ممن تواجدوا في 6 يناير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وكانوا يحتجون على النتيجة».

ويضيف أنه من الواضح أنه كانت هناك الكثير من المخالفات بالنسبة لهم للاعتقاد بأن جو بايدن قد فاز بشكل عادل، فالإيمان بإجراء انتخابات حرة ونزيهة هو مبدأ أساسي للحكومة التمثيلية، ويشير هذا إلى أنه بدونها، يختفي الدعم الحاسم اللازم لدعم النظام الأمريكي بأكمله.

ويتساءل هويكسترا «كيف يكون لدى الكثير من الأمريكيين مثل هذه الآراء السلبية حول قيادتها واتجاه بلادها؟».

كذبة بوش

ويرى أنه ربما يمكن إرجاع الانخفاض الكبير في أرقام الدعم الحكومي إلى رد الفعل إزاء أحداث 11 سبتمبر وما بعدها، وفي حين أدى تأثير الالتفاف حول العلم إلى استجابة إيجابية أولية لإجراءات الحكومة، سرعان ما بدأ الأشخاص في التركيز على حقيقة أساسية واحدة هي أن الحكومة فشلت في وظيفتها الأكثر أهمية، وهي حماية مواطنيها من الهجوم.

واستندت الحرب في العراق التي تلت ذلك إلى تقييم استخباراتي غير دقيق بأن صدام حسين كان لديه برنامج نشط لأسلحة الدمار الشامل، وأصبح هذا انقساما حزبيا مريرا، حيث اعتقد البعض أن قرار الذهاب إلى الحرب كان مبنيا على معلومات غير صحيحة، بينما اعتقد آخرون أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش كذبت لبناء الدعم لغزو العراق.

ويضيف هويكسترا أنه جرى مؤخرا إحياء الذكرى السنوية الـ20 لغزو العراق، ومنذ ذاك الوقت شهدت بلاده الأزمة المالية لعام 2008 والربيع العربي والحرب مع داعش من 2015-2011.

وكان لتداعيات الحروب في العراق وأفغانستان وليبيا نتائج سلبية.

انسحاب مميت

وأوضح أن الانسحاب المميت والكارثي لإدارة الرئيس جو بايدن من أفغانستان في عام 2021، أسهم فقط في الرأي القائل بأن الحكومة الاتحادية تفشل في أداء وظيفتها بفعالية.

وإلى جانب سوء إدارة الحكومة للجهود الحربية الأمريكية المتعددة، رأى الأمريكيون العديد من الأمثلة على الخداع الحكومي الصريح. وعزز مكتب التحقيقات الاتحادي وقادة الاستخبارات فكرة أن الرئيس السابق دونالد ترمب قد تعرض للخطر من قبل روسيا عندما كان رئيسا منتخبا، واستمرت خدعة روسيا لأكثر من عامين كسحابة فوق رأس الرئيس ترمب مما شكل مصدر إزعاج في البلاد.

وأشار هويكسترا إلى أن التحقيقات في أصول جائحة كوفيد-19 قد تكشف المزيد من الأمثلة على بيروقراطية الحكومة الاتحادية المخادعة في تفاعلاتها مع الشعب الأمريكي.

وهناك مثال آخر حديث ومزعج على التعامل المزدوج الحكومي الذي أحبط المواطنين وهو دفع الرئيس جو بايدن لجعل دافعي الضرائب يسددون قروض الطلاب الآخرين، ومن الواضح أن هؤلاء الطلاب الذين حصلوا على قروض يتلقون معاملة أفضل من الحكومة من الطلاب الذين ادخروا وعملوا بجد ودفعوا أقساط دراستهم الجامعية.

القيادة الخادمة

وأخيرا.. فإن عملاء بنك سيليكون فالي، وخاصة شركات التكنولوجيا الفائقة الناشئة وموظفيها، سيحصلون على جميع ودائعهم مؤمنة من قبل الحكومة، في حين أن العملاء في البنوك الإقليمية الأخرى قد لا تتاح لهم فرصة مماثلة.

ويقول هويكسترا «إنه من الصعب بناء الثقة لدى المواطنين عندما تعامل الحكومة على ما يبدو مجموعة واحدة بشكل أفضل من معاملتها للآخرين»، ويخلص إلى أنه من الواضح أن الحكومة الاتحادية لم تظهر خصائص القيادة الخادمة التي تحتاجها بلاده بشدة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالسياسات الرئيسة، فقد فشلت فشلا ذريعا، من 11 سبتمبر إلى الأزمة الأخيرة التي هزت القطاع المصرفي.

ووصف ذلك بأنه 20 عاما من الإخفاقات الحكومية الملحمية والنظامية، وقال «إن عدم الكفاءة والخداع والعمل ضد مصالح الشعب الأمريكي لا يثير عجبا كثيرا بالنسبة لسبب فقدان الثقة في الحكومة الأمريكية».

نتائج استطلاع بيو للرأي

