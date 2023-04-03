إشاعات الإنترنت وراء استقالة رئيسة وزراء أسكتلندا

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وكانت ستورجون أعلنت استقالتها بشكل مفاجئ من منصب رئيسة الحزب الوطني الأسكتلندي في فبراير الماضي، وقالت «إن جنازة الناشط الاستقلالي آلان أنجوس كانت اللحظة التي عززت قرارها»، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وقالت رئيسة وزراء أسكتلندا السابقة، لبي بي سي سكوتلاند، «إن القيل والقال عبر الإنترنت عنها كان جزءا من السبب وراء قرار الاستقالة، وأضافت «أنا لست ساذجة، وأفهم حقيقة ما قمت به، وسأظل في البرلمان، لكني أرغب في الحصول على مزيد من الخصوصية».
وقالت ستورجون «أريد أن يكون لدي مزيد من الخصوصية وأريد فقط صون بعض ما يعتبره الناس أمرا مسلما به في حياتهم والذي نسيت أن لدي ذلك».
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