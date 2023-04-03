شكرا لقرائتكم خبر إشاعات الإنترنت وراء استقالة رئيسة وزراء أسكتلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت رئيسة وزراء أسكتلندا السابقة نيكولا ستورجون «إن الحاجة إلى السعي لمزيد من الخصوصية في أعقاب انتشار شائعات عنها عبر الإنترنت كانت جزءا من السبب وراء قرار استقالتها».

وكانت ستورجون أعلنت استقالتها بشكل مفاجئ من منصب رئيسة الحزب الوطني الأسكتلندي في فبراير الماضي، وقالت «إن جنازة الناشط الاستقلالي آلان أنجوس كانت اللحظة التي عززت قرارها»، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت رئيسة وزراء أسكتلندا السابقة، لبي بي سي سكوتلاند، «إن القيل والقال عبر الإنترنت عنها كان جزءا من السبب وراء قرار الاستقالة، وأضافت «أنا لست ساذجة، وأفهم حقيقة ما قمت به، وسأظل في البرلمان، لكني أرغب في الحصول على مزيد من الخصوصية».

وقالت ستورجون «أريد أن يكون لدي مزيد من الخصوصية وأريد فقط صون بعض ما يعتبره الناس أمرا مسلما به في حياتهم والذي نسيت أن لدي ذلك».