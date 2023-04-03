المملكة وإيران ترسمان خطوات الاتفاق الثلاثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي أمس، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي بين الرياض وطهران وبكين، والذي سيؤدي إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من أمير عبداللهيان، جرى خلاله بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، إضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير.

وكان أمير عبداللهيان أعلن أنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي، لتحديد موعد اللقاء بينهما، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية «نضع اللمسات الأخيرة بشأن موعد ومكان الاجتماع مع وزير الخارجية السعودي».

واتفق وزير الخارجية مع نظيره الإيراني في الأسبوع الماضي على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي، كما جرى خلال اتصال هاتفي، مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي، الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية.

وكانت المملكة وإيران اتفقتا في بكين، في وقت سابق من الشهر الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

وأكدت الرياض أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار، وبعد الاتفاق، صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث، تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعا لتفعيل ترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

الخطوات المنتظرة في الاتفاق الثلاثي:

