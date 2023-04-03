شكرا لقرائتكم خبر الجزائر: نرفض التدخل بحجة مكافحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة أمس رفض بلاده لكل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء، بحجة مكافحة الإرهاب.

وقال في كلمة له خلال زيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة القوات البرية «ترفض الجزائر كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب؛ لأنها مقاربة أثبتت التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة فشلها الذريع».

وجدد إرادة الجزائر في إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، مبرزا سعيها الحثيث لمساندة جيرانها ودول القارة الأفريقية في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.