شكرا لقرائتكم خبر دخول مدرعات وآليات أمريكية إلى الحسكة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر محلية سورية بأن القوات الأمريكية أدخلت عشرات الآليات العسكرية والحاويات قادمة من شمال العراق إلى قواعدها في الجزيرة السورية عبر معبر الوليد بريف الحسكة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس عن مصادر محلية من ريف اليعربية في الحسكة قولها «إن رتلا للاحتلال الأمريكي مؤلفا من 60 آلية، بينها شاحنات محملة بحاويات أسلحة وذخائر ومدرعات عسكرية متطورة، إضافة إلى 40 صهريجا لسرقة النفط، ترافقها ثلاث عربات عسكرية دخلت إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي».

وأشارت المصادر إلى أن الرتل توجه إلى بلدة اليعربية قادما من قواعد الاحتلال في العراق ومنها إلى قواعده التي أقامها في الجزيرة السورية.