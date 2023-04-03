حزب الله يدفع بمرشح لرئاسة لبنان من الباب الخلفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر مطلعة في لبنان أن حزب الله يسعى إلى تنصيب مرشح رئاسي جديد، هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، عبر أبواب خلفية ليتجاوز معارضة اللبنانيين هيمنته على السلطة في السنوات الماضية.

والتقى فرنجية المدعوم من حزب الله، باتريك دوريل المستشار السياسي للرئيس الفرنسي في باريس أمس، في محاولة لإقناع باريس بأنه على استعداد لتقديم الضمانات الكافية لإيصاله لمنصب الرئيس.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض لقاء فرنجية، لكن الأخير التقى مستشاره السياسي بحضور الوزير روني عريجي، حيث قدم ضمانات لباريس لعرضها على الشركاء الإقليميين لحل أزمة الشغور الرئاسي التي يعيشها لبنان منذ نحو 6 أشهر.

وتضمنت تعهدات فرنجية بعدم تعطيل عمل الحكومة الإصلاحية، معربا عن رغبته بإنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية، فيما تؤكد فرنسا على ضرورة التوصل لرئيس مقبول من الأطراف اللبنانية الأساسية التي تلتزم بعدم تعطيل العمل الإصلاحي للحكومة الجديدة.

واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، أن أي مرشح من محور الممانعة (الذي يضم حزب الله)، مهما كان اسمه أو هويته «هو الفراغ بحد ذاته».