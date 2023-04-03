شكرا لقرائتكم خبر كتائب الموت الحوثية في إب وصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت ميليشيات الحوثي من إجراءاتها الأمنية في محيط مدينة إب القديمة وسط اليمن، ونشرت أفراد ما يطلق عليهم الأمن الوقائي في عدد من المناطق تحت مسمى الضبط المروري، وكثفت من عمليات الملاحقة والتوقيف والاستجواب، كما استقدمت مجاميع من «كتائب الموت» من صعدة بعد أن شنت حملة تختطف العشرات من مشيعي جنازة الناشط حمدي عبدالرزاق المكحل الذي تعرض للتصفية في سجن الحوثي بمحافظة إب.

وقال مصدر حقوقي «إن ميليشيات الحوثي اختطفت الشاب علي رسام الذي قام بتغسيل وتكفين جسد الناشط حمدي عبد الرزاق المكحل؛ لأنه شاهد آثار تعذيب على جسد المكحل أثناء عملية الغسل للجثمان، وتحدث عن مشاهدته لطعنات عدة، بالإضافة إلى وجود جرح كبير في اليد وعلامات تعذيب ظاهرة في بقية أنحاء الجسد.

وأعربت منظمة (سام) عن قلقها من حملات الاختطاف والانتشار مسلح، التي تنفذها ميليشيات الحوثي منذ نحو 10 أيام، إلى جانب فرض القيود على حركة سكان بعض أحياء مدينة إب القديمة، على خلفية تحول تشييع الناشط حمدي المكحل، لمظاهرة غاضبة تطالب عناصر الجماعة بالرحيل.

وقالت «إن الانتهاكات التي تم رصدها خلال الأيام القليلة الماضية يظهر عكس ما تروج له جماعة الحوثي من استعدادها لعقد اتفاق هدنة مع الأطراف في اليمن، كما أنه يشكل اعتداء لا أخلاقيا على حرمة شهر رمضان في اليمن، ويعكس العقلية القتالية لدى جماعة الحوثي على حساب حماية المدنيين وحقوقهم الأساسية».

ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى وقف كافة أشكال الاعتداء والانتهاك ضد المدنيين والعمل على توفير الحماية لهم وتقديم المتورطين من أفرادها للمحاكمة العادلة.

من جهة أخرى أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ أمس، أن الهدنة في اليمن ما زالت قائمة إلى حد كبير ويتم تنفيذ الكثير من بنودها حتى الآن.

وأضاف في مقالة نشرها في منصة (المشاهد) الإعلامية اليمنية، أن أهم ما بشرت به الهدنة هو تعزيز الفرصة لإطلاق عملية سياسية جامعة تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام.

وحملت فرنسا، مسؤولية عدم تجديد الهدنة في اليمن للميليشيات. وقالت السفارة الفرنسية باليمن في بيان أمس «يصادف 2 أبريل الذكرى الأولى للهدنة التي تم التوصل إليها من خلال وساطة الأمم المتحدة»، وأضاف البيان «للأسف لم يتم تجديد هذه الهدنة رسميا منذ 2 أكتوبر الماضي، فالحوثيون هم المسؤولون عن عدم تجديدها».

ولفت البيان إلى أن هذه الهدنة أتاحت إمكانية التخفيف من معاناة الشعب اليمني، مشددا على أنه يجب تجديد الهدنة والحفاظ عليها، ودعا البيان جميع الأطراف، وخاصة الحوثيين، إلى نبذ العنف والتفاوض بحسن نية برعاية الأمم المتحدة.

مشاهدات يمنية:

