قتال عنيف على عدة جبهات شرق أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتصاعد الأحداث فى الحرب الروسية الأوكرانية يوما بعد يوم وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها للوضع اليومي إن هناك قتالا عنيفا في شرق أوكرانيا، حيث يخوض الجنود معارك في ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

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وذكر التقرير أن الجنود الأوكرانيين صدوا حوالي 50 هجوما روسيا على مدار اليوم الأحد .

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ميليار على فيسبوك إن الوضع لا يزال "متوترا للغاية" في باخموت. وقالت إن روسيا تنشر الآن وحدات

من قوات المظلات إلى جانب جنود من قوات مجموعة المرتزقة فاجنر .

وقالت إن العدو "لا يرتدع بالخسائر الفادحة في الأرواح، والقرارات يتم اتخاذها بشكل إنفعالي ".

وقالت ماليار إن استجابة المدافعين "تتسم بالكفاءة وتأخذ في الاعتبار كل الظروف، والمهام ومبدأ النفعية العسكرية". وقالت "نحن نثق في جيشنا".



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