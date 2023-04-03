ولي العهد والرئيس المصري يبحثان آفاق التعاون في مختلف المجالات

وصل جدة اليوم فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. كما كان في الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

والتقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مائدة السحور في جدة. ورحب ولي العهد في بداية اللقاء، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية في بلده الثاني المملكة فيما عبّر فخامته عن الشكر لأخيه ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد. فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.