الولايات المتحدة تتصدر العالم في كوارث الطقس

ذكر العديد من الخبراء الغربيين أن الجغرافيا تلوم الولايات المتحدة على تأثرها بطقس قاسٍ وأكثر تكلفة وتنوعًا من أي مكان على هذا الكوكب.

حيث يجتمع بها نوعان لتكوين أسوأ الأحوال الجوية بشكل طبيعي وهما خليج المكسيك، والتضاريس المرتفعه كجبال روكي، وهي الأساس لواجهات العواصف المتضاربة والتيار النفاث.

حيث يرتفع الهواء الجاف القادم من الغرب فوق جبال روكي ويتحطم في الهواء الدافئ الرطب القادم من خليج المكسيك، ويشكل كل ذلك معًا طول موجة عاصفة طائرة نفاثة.

وبين ريك سبينراد، رئيس الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: «من المتوقع حدوث المزيد من الأحداث المتطرفة».

صدام الكتل

وقالت كاثي ديلو، عالمة المناخ بولاية نورث كارولينا، إن الأمر يبدأ بـ «أين نحن على الكرة الأرضية»، قد يكون لدى الصين عدد أكبر من الناس، ومساحة كبيرة من الأرض مثل الولايات المتحدة، لكن «ليس لديهم نفس النوع من صدام الكتل الهوائية كما هو الحال في الولايات المتحدة والذي ينتج عنه الكثير من الطقس القاسي».

وأشارت سوزان كتر، مديرة معهد الثغرات الأمنية والمرونة في جامعة ساوث كارولينا إلى أن الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد ملكة الأعاصير والعواصف الشديدة الأخرى.

وأرجعت ذلك إلى عاملين الأول لأنها تجمع بين خليج المكسيك وكما قال فيكتور جينسيني، أستاذ الأرصاد الجوية بجامعة شمال إلينوي، «الثاني هو التضاريس المرتفعة».

التصرف الصحيح

بين جوزيف تروجيلو فالكون، أحد أعضاء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، أن المشكلة الكبيرة هي أن الأعاصير لم تحدث في المنازل السابقة لهؤلاء الأشخاص، لذلك لم يعرفوا ما الذي يجب فعله.

وقال أستاذ الأرصاد الجوية في شمال إلينوي ووكر أشلي، إن التدرج في درجات الحرارة يقود التيار النفاث.

ثم أضف السلاسل الجبلية التي تتجه من الشمال إلى الجنوب.

المعاناة الأسوأ

وذكر أستاذ الأرصاد الجوية بجامعة جورجيا مارشال شيبرد، الرئيس السابق لجمعية الأرصاد الجوية الأمريكية، إنه إذا كانت الولايات المتحدة ككل تعاني من السوء، فإن الجنوب يعاني من الأسوأ.

قائلا: «إن الجنوب يحمل كل أنواع الطقس القاسي بما في ذلك العواصف الثلجية وحرائق الغابات والأعاصير والفيضانات».

وأضاف أن الجنوب لديه المزيد من المساكن المصنعة المعرضة لجميع أنواع مخاطر الطقس، ومن المرجح أن تحدث العواصف هناك في الليل. فالعواصف الليلية مميتة لأن الناس لا يستطيعون رؤيتها، ويقل احتمال اختبائهم، وتفوتهم التحذيرات أثناء النوم. ويتسبب الطقس القاسي الناجم عن الجغرافيا الفريدة لأمريكا في حدوث مخاطر.

معايير البناء

وإلى جانب الطقس القاسي بين آشلي إن معايير البناء تميل إلى أن تكون في الحد الأدنى وأقل احتمالا للنجاة من العواصف.

وأضاف شيبرد: «بنيتنا التحتية تنهار ولا تقترب من كونها قادرة على التكيف مع المناخ على الإطلاق».

وإن الفقر يجعل من الصعب الاستعداد للكوارث والتعافي منها، خاصة في الجنوب. وهذا الضعف هو مشكلة أكبر في أماكن أخرى في العالم.