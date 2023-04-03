القمة الثانية ودول أفريقيا تعاني الضعف الديمقراطي

مع القمة الديمقراطية الثانية للرئيس الأمريكي جو بايدن، أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مقياس Afrobarometer في 34 دولة في أفريقيا، أن غالبية المواطنين الأفارقة يفضلون الديمقراطية على الأشكال البديلة للحكومة.

كما يشير التحليل الاقتصادي من مشروع «أنواع الديمقراطية» إلى أن %79 من سكان أفريقيا جنوب الصحراء ما زالوا يقيمون في أنظمة مصنفة على أنها أنظمة استبدادية انتخابية - وهي أنظمة تجري انتخابات لمنصب الرئيس التنفيذي ولكنها لا تفي بمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة - وتكون عباره عن انظمة استبدادية مغلقة.

ومن جهة أخرى تسلط العديد من الانتخابات المحورية في عام 2023 الضوء أيضًا على نقاط الضعف الديمقراطي في المنطقة.

ولا تزال الثقة مهزوزة في نزاهة وقدرة اللجان الانتخابية بشكل خاص في العديد من الدول الأفريقية.

تدهور المشاركة

وكشف مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية أن ثلث سكان أفريقيا يقيمون في بلد تدهورت فيه المشاركة السياسية والحقوق والإدماج بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية.

وعكس بعض أبطال الديمقراطية السابقين في المنطقة مسارهم. ومنهم رئيس السنغال ماكي سال، الذي يواصل التعتيم حول ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية ثالثة غير دستورية في انتخابات العام المقبل، بالرغم من معارضته الشديدة لجهود سلفه للقيام بذلك منذ أكثر من عقد.

انتخابات نيجيريا

ورفعت اللجنة الانتخابية النيجيرية المستقلة التوقعات العالية بشأن شفافية الناخبين بسبب استخدامها لنظام اعتماد الناخبين الإلكتروني. ومع ذلك، فقد انتهكت قانونها الانتخابي من خلال عدم إرسال النتائج إلكترونيًا إلى بوابة IReV الخاصة بها، مما أثار شكوك الجمهور حول التلاعب بالأصوات. واندلعت احتجاجات واسعة النطاق في أواخر عام 2021 في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب مخاوف بشأن استقلال جمهورية الكونغو الديمقراطية.

التأجيل في مدغشقر

وقد يتم تأجيل استطلاعات الرأي في مدغشقر، وقد اختارت الأمم المتحدة عدم إنشاء صندوق مشترك لسداد مبلغ 33 مليون دولار الذي طلبته المفوضية الانتخابية لتنفيذ الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية هذا العام.

ويستند هذا القرار، من بين أسباب أخرى، إلى انعدام الثقة في الاستعدادات حتى الآن، وعدم اليقين بشأن كيفية استخدام الموارد السابقة، والفشل في تنفيذ توصيات مراقبي الانتخابات من انتخابات 2018

نزاهه وشرعية

ولا يزال الترسيم لحدود الدوائر الانتخابية يمثل تحديًا آخر للدفاع عن الديمقراطية في المنطقة ويخاطر بنزع الشرعية عن الانتخابات. وقلة يتوقعون أن تكون انتخابات زيمبابوي في يوليو 2023 حرة أو نزيهة، لكن قادة المجتمع المدني والمعارضة أكثر تشككًا.

بالنظر إلى الحدود الانتخابية الجديدة التي حددتها لجنة الانتخابات في زيمبابوي والتي تم تبنيها كقانون في أواخر فبراير 2023. وتفضل الحدود الدوائر الانتخابية التي تدعم تاريخيًا الاتحاد الوطني الأفريقي الحاكم في زيمبابوي - الجبهة الوطنية.

إدانة المعارضة

وبالمثل، أدانت المعارضة في دولة سيراليون نتائج تعداد العام الماضي، والذي تستخدم نتائجه لترسيم حدود الدوائر الانتخابية لانتخابات يونيو 2023. ويبدو أن عملية الإحصاء السكاني، التي سحب البنك الدولي والاتحاد الأوروبي دعمهما منها، أدت إلى تقليص نصف سكان العاصمة فريتاون - معقل المعارضة - بينما زاد عدد السكان في معقل الحزب الحالي. الدعم السياسي

وتحتاج جهود مكافحة الفساد الوليدة إلى دعم سياسي إلى جانب الديناميكيات الانتخابية، هناك مخاوف أعمق بشأن أداء الديمقراطيات. كالفساد، الذي يوجه استياء الرأي العام الأفريقي من أداء الديمقراطيات، وقد استخدم كمبرر كذلك للعديد من الانقلابات في السنوات الأخيرة. والتي جاءت أيضًا نتيجة لقمة الديمقراطية الأولى، وتم إطلاق العديد من جهود مكافحة الفساد مع التركيز بشكل خاص على تمكين المجتمع المدني ووسائل الإعلام لكشف المخالفات وتعزيز الشفافية. ومع أن الجهود وأنصار مكافحة الفساد ضروريون، فهم بعيدون عن أن يكونوا كافيين في ظل غياب الحوافز التي تعطل التسوية السياسية التي تعزز الهدر العام في جنوب أفريقيا.

معالجة الاستيلاء

وكشف تقرير Zondo، الذي اعتُبر أحد أكثر عمليات التدقيق شمولًا في الشؤون المالية لأي حكومة، عن كميات هائلة من المحسوبية داخل الكونجرس الوطني الأفريقي الحاكم. وبالرغم من المجتمع المدني القوي في جنوب أفريقيا ومؤسسات الرقابة القوية، لم يُبذل سوى القليل جدًا من الجهد لمعالجة الاستيلاء على الدولة، مما أدى إلى إضافة البلد إلى «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي في أواخر فبراير للجرائم المالية وغسيل الأموال.

وقد التزمت ملاوي في أول قمة ديمقراطية، بدعم المؤسسات الرقابية، ووافقت على تعزيز استقلالية مكتب مكافحة الفساد (ABC). ولكن بعد مرور عام، ظهر ملف القبض على مدير ACB وتوقفت عن عملها قبل ساعات من صدور مذكرات توقيف بحق العديد من كبار المسؤولين الذين يُعتقد أنهم متورطون في أنشطة فاسدة.

توقعات القمة

وتشير التقريرات ومؤشرات التحليل إلى أن تكون التوقعات من القمة الديمقراطية الثانية متواضعة. وأنها ستوفر بلا شك فرصة مهمة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والصناعة وبعض الحكومات لعرض الإنجازات وتبادل التكتيكات للتنقل في المساحات السياسية المغلقة.

وتأمل أن تكون هناك أيضًا معلومات حول ما إذا كانت التعهدات من القمة الأولى قد تحققت وكيف تم استخدام الموارد.

وفي عام 2022 - بقمة قادة أفريقيا، فاق حجم التعهدات المقدمة بكثير الموارد التي تم التعهد بها بموجب المبادرة الرئاسية للتجديد، وكان هناك حد أدنى من النقاش حول الديمقراطية.

واحتج المدافعون عن حقوق الإنسان على دعوة بعض القادة الأكثر استبدادًا في أفريقيا، مثل الديكتاتور الحاكم في غينيا الاستوائية لمدة 40 عامًا، إلى الحدث.

وستظل قمة الديمقراطية الثانية مهمة من الناحية الرمزية. ومع ذلك، دون معالجة جذرية لبعض الهياكل المحفزة للنخب السياسية لتحيز الانتخابات، أو تقويض مؤسسات الرقابة، أو تمكين الفساد داخل الأحزاب، لا يمكن توقع منع التراجع الديمقراطي أو تهدئة خيبة أمل المواطنين الأفارقة من الأداء الديمقراطي.