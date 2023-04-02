زير الخارجية الأمريكي يحث روسيا على إطلاق سراح مراسل وول ستريت

ياسر رشاد - القاهرة -

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الأحد، موسكو إلى الإفراج الفوري عن إيفان جيرشكوفيتش، الصحفي الأمريكي الذي تم اعتقاله في روسيا بتهمة التجسس، فيما أكد نظيره الروسي سيرجي لافروف أن الأمر متروك للمحكمة.

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وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشر على موقعها الإلكتروني بشأن محادثة هاتفية جرت بين الجانبين - أن بلينكن تحدث مع وزير الخارجية الروسي بعد اعتقال جيرشكوفيتش (31 عاما) الذي يعمل في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ما أثار موجة من الدعم من المنافذ الإخبارية والمؤسسات الإعلامية.

ونقل بلينكن قلق الولايات المتحدة

البالغ إزاء "احتجاز روسيا غير المقبول لصحفي مواطن أمريكي"، داعيا إلى إطلاق سراحه فورا.

كما طالب بلينكين بالإفراج عن بول ويلان وهو جندي سابق في مشاة البحرية محتجز في روسيا منذ 2018 بتهمة التجسس.

تعتبر المكالمة الهاتفية بين كبار الدبلوماسيين في الولايات المتحدة وروسيا حدثًا نادرًا؛ إذ تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو أكثر منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أوائل العام الماضي.