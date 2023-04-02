شركة سبيس إكس تسلم 10 أقمار صناعية للبنتاغون لتتبع الإطلاق الباليستي

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت وزارة الدفاع الأمريكية بيان لها عن شركة "سبيس إكس" قامت بتسليم أول 10 أقمار صناعية لتتبع الإطلاق الباليستي إلى المدار، لتلبية احتياجات البنتاغون.

وجاء في بيان الوزارة أن مركبة الإطلاق الفالكون 9 الخاصة بشركة "سبيس إكس" قامت بإطلاق الأقمار الصناعية من قاعدة فاندنبرغ للقوات الفضائية بكاليفورنيا، وذلك كجزء من مشروع يتضمن إطلاق 28 قمرًا صناعيًا. ومن المقرر إطلاق المهمة Tranche 0 في يونيو المقبل، حيث كان من المقرر إطلاق الأقمار يوم 30 مارس، ولكن تأجل بسبب أسباب فنية.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الدفاع الأمريكية لتطوير قدراتها الفضائية وتعزيز قدراتها على التحكم في الفضاء الخارجي.

هدف أقمار سبيس إكس تتبع الانشطة البالستية

وتهدف هذه الأقمار الصناعية إلى

تتبع الأنشطة البالستية والصاروخية في الفضاء الخارجي وتقديم البيانات المهمة للقوات المسلحة الأمريكية وحلفائها في العالم.

وقد أعربت شركة "سبيس إكس" عن سعادتها بتسليم الأقمار الصناعية الأولى وتأكيدها على استمرارها في دعم الجهود الحكومية في مجال الفضاء الخارجي.

يُذكر أن شركة "سبيس إكس" هي إحدى شركات التكنولوجيا الفضائية الرائدة في العالم، وتعمل على تطوير مهمات الفضاء الخارجي ونقل الأفراد والبضائع إلى الفضاء وإعادتها إلى الأرض بطرق مبتكرة وفعالة. وتشتهر الشركة بتقنياتها المبتكرة ورؤيتها الطموحة في مجال الفضاء الخارجي.