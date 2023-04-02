شؤون المسجد النبوي تدشن مبادرة كيف أخدمك

ياسر رشاد - القاهرة -

حرصا علي خدمة ضيوف الرحمن دشَّنت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الأحد، مبادرة بعنوان "كيف أخدمك"، والتي تتضمن توصيل كبار السن والإرشاد، وتقديم خدمة طلب الإسعاف، والمساعدة في الحجز للعمرة والصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك.

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وتقدم الحملة وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - المساعدةَ في الإرشاد للمفقودات، والمساعدة في استخدام الهاتف، وخدمة الاستفسار عن الحج والعمرة، وخدمة طلب الحصول على المصاحف،

سعيًا من وكالة شؤون المسجد النبوي إلى توفير جميع سبل الراحة للزوار والمصلين لتأدية مناسكهم.

والمسجد النبوي هو من المساجد الثلاثة التي تَشُد إليها الرحال، فقد قال النبي محمد: "لا تشدُّ الرحال؛ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا (المسجد النبوي)، والمسجد الأقصى".



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