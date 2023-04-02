وفاة وإصابة 40 شخصًا إثر سقوط حافلة في واد عميق

ياسر رشاد - القاهرة - توفيت امرأتان ، فيما أصيب 38 آخرون بجروح من جراء حادث سقوط حافلة - كانوا على متنها - في واد بعمق 70 مترا شمالي الهند.

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وقالت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهنيدة اليوم الأحد - إن الحافلة كانت تنتقل من مدينة بولاية أوتاراخاند إلى مدينة /دهرادون/ في ولاية /أوتارانتشال/ شمالي البلاد.

أضافت أن القيادة المتهورة على ما يبدو

أدت إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة ما أسفر عن سقوطها؛ حيث كانت تحمل على متنها وقت وقوع الحادث 40 راكبا، من بينهم 16 إمرأة، و19 رجلا، و5 أطفال.

ومن بين الضحايا القتلى امرأة وابنتها، بينما تم نقل المصابين الـ 38 إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.