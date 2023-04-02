ترقب للقاء قادم بينهما خلال أيام.. اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان اليوم الأحد، وذلك قبل لقاء مرتقب بينهما خلال شهر رمضان الجاري.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه جرى خلال الاتصال بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير الذي تم بوساطة صينية.



وكان عبد اللهيان أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيبحث مع نظيره السعودي خلال يومين موعد اجتماعهما المقبل ومكانه.



وقال عبد اللهيان سأتحدث وأتشاور مع نظيري السعودي خلال 48 ساعة القادمة، وخلالها سنتفق على موعد اجتماعنا ومكانه، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).



يشار إلى أن السعودية وإيران اتفقتا في العاصمة الصينية بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والقنصليات.



وبعد ذلك، أجرى وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي اتصالين هاتفيين بينهما واتفقا على عقد لقاء خلال شهر رمضان المبارك.



ولفت وزير الخارجية الإيراني -في حديث سابق للجزيرة- إلى أن المباحثات التي جرت في بكين تم خلالها العمل على تبديد سوء الفهم والمشاكل التي كانت موجودة بين الطرفين.



وأشار إلى أنه جرى عقد 5 جولات من المحادثات في بغداد و3 في مسقط، قبل المباحثات التي رعتها الصين.



(وكالات)