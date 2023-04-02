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محمد الفلاح - نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل اليوم في الدوري الانجليزي

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل اليوم في الدوري الانجليزي, يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل، اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويتفوق فريق مانشستر يونايتد في القيمة التسويقية على نيوكاسل، حيث تصل قيمته إلى نحو 796 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة نيوكاسل نحو 495 مليون يورو، ويتصدر ماركوس راشفورد قائمة أعلى قيمة تسويقية بين لاعبي الفريقين بنحو 80 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويتميز فريق مانشستر يونايتد بمتوسط أعمار 26.3 عامًا، فيما يصل متوسط أعمار نيوكاسل إلى 27.7 عامًا، كما يضم الفريق الأول لمانشستر يونايتد 20 لاعبًا أجنبيًا، بينما يتألف فريق نيوكاسل من 17 لاعبًا أجنبيًا.

يتولى المدرب الهولندي إريك تان هاج البالغ من العمر 53 عامًا، مهمة تدريب فريق مانشستر يونايتد، بينما يتولى المدرب الإنجليزي إيدي هاو البالغ من العمر 45 عامًا، قيادة فريق نيوكاسل المعروف باسم "الماك بايس".

انتهت مباراة الفريقين في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أُقيمت على ملعب أولد ترافورد، بالتعادل السلبي دون أهداف، وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في 26 فبراير الماضي، وحسمها فريق مانشستر يونايتد بفوزٍ بنتيجة 2-0.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل اليوم

beIN Sports 1 HD Premium - رؤوف خليف.

Sky Sports Premier League UK.

SuperSport Premier League.

beIN Sports Connect.

Arena Sport 1 HD Premium Serbia.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في البريميرليج

حارس المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، لوك شاو، رافاييل فاران، تيريل مالاسيا.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كارلوس كاسيميرو، فريد.

خط الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، فيجورست.

ترتيب مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد: المركز الثالث - 50 نقطة.

نيوكاسل يونايتد: المركز الخامس - 47 نقطة.

مباراة مان يونايتد بث مباشر من المؤكد أن أحلام الرباعي بعيدة المنال بالنسبة لمان يونايتد، الذي لعب مرتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في مارس – الإذلال 7-0 لليفربول والتعادل السلبي مع ساوثهامبتون – مما تركهم بأمان على منصة التتويج الأخيرة وبفارق نقطة واحدة توتنهام، الذي لعب مباراتين أكثر.

بينما فقد نيوكاسل تألقه الدفاعي، فإن مان يونايتد – بشكل لا يصدق – يحمل رابع أسوأ سجل دفاعي على الطريق هذا الموسم، حيث تم استقبال 27 هدفًا أفضل من بورنموث (38) ونوتنجهام فورست (32) وليستر سيتي. (30).