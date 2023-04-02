انت الان تتابع خبر الاعرجي: العمل الأمني يكون ناجحا عندما تكون لدينا منظومة استخبارات ناجحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي في بيان ورد ل، الخليج 365، ان "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأكد الأعرجي في بداية الاجتماع، على أن "العمل الأمني يكون ناجحا عندما تكون لدينا منظومة استخبارات ناجحة"، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الحفاظ على أمن المواطن والبلد".



وناقش المجلس خلال اجتماعه بحسب البيان، "مجمل النشاط الاستخباري وتوزيع العمل والمهام، بما يضمن تكامل العمل وتوحيد الجهد الوطني، لمواجهة التهديدات وهزيمة الإرهاب".