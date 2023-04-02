شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تناقش مكاتب التصديقات.. ورئيس اللجنة: نعمل على إزالة المعوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة تطورات مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على مستوى الجمهورية.

وقال النائب كريم درويش رئيس اللجنة إن ملف مكاتب تصديقات الخارجية يُعد من الملفات التي توليها اللجنة أهمية خاصة، وأن المواطن المصري على رأس أولوياتها في هذا الملف وأنها تسعي لإزالة أي معوقات تواجه المواطن بشأن هذا الملف، مشيدا بالإنجازات التي حققتها اللجنة بشأن مكاتب التصديقات في الفترة السابقة سواء بمحافظة البحيرة، أو محافظة الإسكندرية،والذي تم توفير موظف إضافي لمكتب تصديقات سموحة، كما قامت المحافظة بتوفير 6 موظفين بنظام الانتداب وجاري الانتهاء من إجراءات النقل.

وأكد النائب كريم درويش أن اللجنة تتواصل مع الحكومة بشأن هذا الملف باستمرار، وتسعي لتعزيز مكاتب التصديقات بجميع المحافظات، مضيفا :" نعمل جميع فى لجنة العلاقات الخارجية على إزالة أي معوقات تواجه المواطن بشأن مكاتب التصديقات".

واستعرض نواب اللجنة آخر التطورات التي حدثت في مكاتب التصديقات محافظة الإسكندرية، مشيرين إلي أنه تم توفير موظف إضافي لمكتب تصديقات "سموحة" كما قامت محافظة الإسكندرية بتوفير 6 موظفين بنظام الانتداب ووزارة الخارجية منتظرة موافقات الجهات المختلفة.

وبشأن محافظة الدقهلية، وأوضح نواب اللجنة أنه تم انتداب عدد من الموظفين من ديوان عام المحافظة للعمل بمكاتب التصديقات ووزارة الخارجية تترقب موافقات الجهات المختلفة على الأسماء التي قامت المحافظة بإرسالها.

أما بشأن محافظة الغربيةـ أكد نواب اللجنة أنه وزارة الخارجية قامت بإرسال خطاب إلى المحافظة كما تم الاتفاق في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية والخاص بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دعاء عريبي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاص بالمكان الغير لائق الذي تم نقل المكتب فيه وانتداب 4 موظفين من ديوان عام المحافظة للعمل في المكتب".

جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أعلنت خلال اجتماعات سابقة، انعقادها الدائم لحين إنهاء جميع الأزمات المتعلقة بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.