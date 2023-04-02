حكومة إسرائيل توافق على تشكيل "الحرس الوطني" المثير للجدل

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تشكيل الحرس الوطني، وذلك من خلال تقليص ميزانيات كافة الوزارات، وذلك بموجب اتفاق حصل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

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ووفق ما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، فقد أعرب العديد من أعضاء الحكومة عن استيائهم من الخطوة لتمويل الجهاز الأمني الجديد، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وأضافت أن ممثلي المالية اقترحوا إمكانية تأمين الميزانية المخصصة لإنشاء الحرس الوطني خلال بضعة أشهر من دون اقتطاع من ميزانيات الوزارات الأخرى، لكن إيتمار من غفير رفض هذا المقترح.

وقال بن غفير: "نريد هذا الإجراء بسرعة وأي تأجيل يأتي على حسابنا".

ورد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على القرار منتقدا الحكومة، قائلًا "سوف يقتطعون من ميزانية وزارات الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل

جيش خاص من "السفاحين" لمهرج تيك توك".

"أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة. الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص الوهميين".

الأسبوع الماضي، أفاد بيان لحزب القوة اليهودية بأن نتنياهو وبن غفير اتفقا على تأجيل تمرير قوانين الإصلاحات القضائية إلى الشهر المقبل، مشيرا إلى أن نتنياهو وعد بن غفير بالتصويت على قانون لإنشاء الحرس الوطني، الذي سيكون تابعا لوزير الأمن القومي.

أوضح أن نتنياهو وافق على تشكيل حرس وطني مدني سعى إليه بن غفير لتعزيز الأمن في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

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