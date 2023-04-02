الجيش الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، عن رفض الجزائر لكل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء، بحجة مكافحة الإرهاب.

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وخلال كلمة توجيهية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها اليوم، لمقر قيادة القوات البرية قال شنقريحة: “ترفض الجزائر كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب، لأنها مقاربة أثبتت

التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة فشلها الذريع”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وجدد إرادة الجزائر في إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الجزائري تزامنا مع شهر رمضان.

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