الدفاع الروسية تعلن تصفية نحو 400 جندي أوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تصفية نحو 400 مسلح ومرتزق أوكراني وإسقاط وتدمير11 مسيرة أوكرانية، فيما تستمر العملية العسكرية الخاصة التي شنتها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

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وأكدت وزارة الدفاع في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن عدد الخسائر في صفوف القوات الاوكرانية بلغت ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا في محور كوبيانسك، كما تم تدمير مدفع هاوتزر D-30، وإحباط محاولات 6 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في لوغانسك وخاركوف، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي محور كراسني-ليمانسك، تم تصفية ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع أكاتسيا، ومدافع هاوتزر من طراز D-30.

وقامت القوات الروسية بتصفية أكثر من 210 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، وتم تدمير مدافع هاوتزر من طراز Msta-B، في محور دونيتسك.

كما تم تدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية، في محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا.

وأكدت الوزارة أنه تم تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-30

ومدافع هاوتزر D-20 في هذه المناطق، كما تم تدمير في منطقة زاباروجيه رادار مضاد للبطارية من صنع USA AN / TPQ-36.

وقتلت القوات المسلحة الروسية ما يصل إلى 15 جنديا أوكرانيا في محور خيرسون، ودمرت مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا.

وتم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتدمير 11 مسيرة أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وفي خيرسون وخاركوف.

كما تعرضت مراكز القيادة والمراقبة لكتائب لواء الدفاع الإقليمي 109 واللواء 25 المحمولة جوا الأوكرانية للقصف في جمهورية دونيتسك الشعبية.

واستهدفت روسيا مركز القيادة والاتصالات للواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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