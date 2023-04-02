إيران.. طائرة تجسس أمريكية انتهكت المجال الجوي بالقرب من خليج عمان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن طائرة تجسس أمريكية انتهكت مجالها الجوي بالقرب من خليج عمان، مؤكدة تصدي القوات البحرية لها، ويأتي ذلك فيما تمر الولايات المتحدة وإيران بأسوء مرحلة علاقات منذ عقود.

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وأوردت البحرية الإيرانية في بيان، أن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EP-3E دخلت دخلت المجال الجوي الإيراني فوق المياه الإقليمية.

وأضافت: "قواتنا البحرية وجهت تحذيرا لمنع طائرة التجسس الأمريكية من دخول المجال الجوي للبلاد"، قبل أن تبتعد إلى خليج عمان.

وحسب الوكالة الإيرانية، تعد هذه الطائرة إحدى طائرات الاستطلاع الأمريكية التي تتمثل مهمتها في جمع المعلومات

والبيانات.

وفي وقت سابق، أنهت "غارات أمريكية" حياة، ثمانية من المجموعات الموالية للحرس الثوري الإيراني في سوريا، في هجمات جوية وقصف مدفعي أمريكي، "انتقامًا من هجماتهم" التي أدت إلى وفاة مُتعاقد أمريكي وإصابة 6 آخرين.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إلى أنه تم "تشخيص إصابة 6 جنود أمريكيين في سوريا، بإصابات دماغية"، وذلك على أثر الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي.

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