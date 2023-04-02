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السديس يدشن حساب رئاسة الحرمين باللغات على تويتر

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ياسر رشاد - القاهرة -  دشن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حساب رئاسة الحرمين باللغات المتعددة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

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 جاء ذلك بحضور وكيل اللغات والترجمة أحمد بن عبد العزيز الحميدي، وعدد من قيادات الرئاسة.

 

وأكد السديس أهمية إيصال رسالة الدين الحنيف وفق منهج الوسطية والاعتدال من منبر المسجد الحرام باللغات المتعددة للمسلمين كافة، وإثراء علومهم الدينية، منوهًا بتسخير التقانة، وتمكين أفضل الكفاءات البشرية في إيصال الرسالة للعالم أجمع.

 

 

 من جانبه، أوضح وكيل اللغات والترجمة أن الحساب يستهدف الناطقين بغير العربية والراغبين بالاطلاع على كل ما يصدر من منبر المسجد الحرام من خلال الدخول إلى خدمة البث المباشر على منصة منارة الحرمين لمشاهدة الخطب والدروس باللغات المتعددة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة للزوار والمعتمرين بلغاتهم الأم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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