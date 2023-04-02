- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
الصين تضاعف حملات التأثير وتكسب يوتا حليفا
ازدهرت حملة الصين العالمية لكسب الأصدقاء والتأثير في السياسة في مكان مفاجئ: وهي دولة يوتا، شديدة التدين والمحافظة مع القليل من...
كوريا الشمالية تكثف تجاربها الصاروخية
كثفت كوريا الشمالية من أنشطة الاختبارات الصاروخية، ردًا على التدريبات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية،...
تعزيز العلاقات وسلاسل التوريد بين اليابان وألمانيا
عقد المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الجولة الأولى من المشاورات الحكومية في طوكيو، واتفقا على...
إعصار فريدي يبتعد بعد أن أحدث الدمار في جنوب إفريقيا
بعد مقتل المئات وتشريد الآلاف أثناء مروره عبر موزمبيق ومالاوي منذ أواخر الأسبوع الماضي، من المقرر أن يبتعد إعصار فريدي وهو الأمر...
العيبان: تمت مراجعة مسببات الخلافات والسبل الكفيلة لمعالجتها
أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، أن ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن...
تفاصيل البيان السعودي الإيراني الصيني
صدر اليوم بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، فيما يلي...
كاليفورنيا مهددة بالثلوج والفيضانات
هددت عاصفة شتوية قوية، ضربت ولاية كاليفورنيا بفيضانات وانهيارات ثلجية، وقد تنخفض درجات الحرارة المنخفضة بين عشية وضحاها، إلى ما...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.