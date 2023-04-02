الصين تضاعف حملات التأثير وتكسب يوتا حليفا ازدهرت حملة الصين العالمية لكسب الأصدقاء والتأثير في السياسة في مكان مفاجئ: وهي دولة يوتا، شديدة التدين والمحافظة مع القليل من... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 06 رمضان 1444 هـ 06 رمضان 1444 هـ كوريا الشمالية تكثف تجاربها الصاروخية كثفت كوريا الشمالية من أنشطة الاختبارات الصاروخية، ردًا على التدريبات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 شعبان 1444 هـ 27 شعبان 1444 هـ تعزيز العلاقات وسلاسل التوريد بين اليابان وألمانيا عقد المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الجولة الأولى من المشاورات الحكومية في طوكيو، واتفقا على... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 شعبان 1444 هـ 26 شعبان 1444 هـ إعصار فريدي يبتعد بعد أن أحدث الدمار في جنوب إفريقيا بعد مقتل المئات وتشريد الآلاف أثناء مروره عبر موزمبيق ومالاوي منذ أواخر الأسبوع الماضي، من المقرر أن يبتعد إعصار فريدي وهو الأمر... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 23 شعبان 1444 هـ 23 شعبان 1444 هـ العيبان: تمت مراجعة مسببات الخلافات والسبل الكفيلة لمعالجتها أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، أن ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن... بكين: دوت الخليج بكين: دوت الخليج 18 شعبان 1444 هـ 18 شعبان 1444 هـ تفاصيل البيان السعودي الإيراني الصيني صدر اليوم بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، فيما يلي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 شعبان 1444 هـ 18 شعبان 1444 هـ كاليفورنيا مهددة بالثلوج والفيضانات هددت عاصفة شتوية قوية، ضربت ولاية كاليفورنيا بفيضانات وانهيارات ثلجية، وقد تنخفض درجات الحرارة المنخفضة بين عشية وضحاها، إلى ما... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 05 شعبان 1444 هـ 05 شعبان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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