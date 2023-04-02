اخبار العالم

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني

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الصين تضاعف حملات التأثير وتكسب يوتا حليفا

ازدهرت حملة الصين العالمية لكسب الأصدقاء والتأثير في السياسة في مكان مفاجئ: وهي دولة يوتا، شديدة التدين والمحافظة مع القليل من...

21090e1eba.jpgأبها: دوت الخليج
bd51a0f772.jpg06 رمضان 1444 هـ

كوريا الشمالية تكثف تجاربها الصاروخية

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icon-clock.png27 شعبان 1444 هـ

تعزيز العلاقات وسلاسل التوريد بين اليابان وألمانيا

عقد المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الجولة الأولى من المشاورات الحكومية في طوكيو، واتفقا على...

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icon-clock.png26 شعبان 1444 هـ

إعصار فريدي يبتعد بعد أن أحدث الدمار في جنوب إفريقيا

بعد مقتل المئات وتشريد الآلاف أثناء مروره عبر موزمبيق ومالاوي منذ أواخر الأسبوع الماضي، من المقرر أن يبتعد إعصار فريدي وهو الأمر...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png23 شعبان 1444 هـ

العيبان: تمت مراجعة مسببات الخلافات والسبل الكفيلة لمعالجتها

أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، أن ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن...

icon-byline.pngبكين: دوت الخليج
icon-clock.png18 شعبان 1444 هـ

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صدر اليوم بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، فيما يلي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png18 شعبان 1444 هـ

كاليفورنيا مهددة بالثلوج والفيضانات

هددت عاصفة شتوية قوية، ضربت ولاية كاليفورنيا بفيضانات وانهيارات ثلجية، وقد تنخفض درجات الحرارة المنخفضة بين عشية وضحاها، إلى ما...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png05 شعبان 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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