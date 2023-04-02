انت الان تتابع خبر بعد استدعائه.. ترامب يقرر القاء خطاب علني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت حملة ترامب أن "الرئيس السابق سيلقي تصريحات ليلة الثلاثاء في فلوريدا بعد استدعائه المقرر في نيويورك في وقت سابق من ذلك اليوم".

ومن المقرر أن يلقي ترامب تصريحات في ناديه Mar-a-Lago بعد عودته من مانهاتن، حيث من المتوقع أن يسلم نفسه طواعية.



ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن شخصين مطلعين قولهما إن ترامب، المرشح الرئاسي لعام 2024، "يواجه عدة تهم بتزوير السجلات التجارية، بما في ذلك جريمة جناية واحدة على الأقل، في لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى في مانهاتن الأسبوع الماضي".

وكان محامي الرئيس السابق قد قال في تصريح لشبكة ABC الإخبارية الأمريكية أن "ترامب "يستعد للمعركة ويعتبر الاتهامات اضطهاداً، وأن كل ما يحدث معه إساءة للسلطة".

وتزامن ذلك مع إعلان حاكم أركنسا السابق اعتزامه الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري لإبعاد دونالد ترامب عن الحزب.

