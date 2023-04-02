شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توصى بالتنسيق بين التنمية المحلية والبريد فى تيسير إصدار التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد بدوي بضرورة التعاون والتنسيق التام المتكامل بين وزارة التنميه المحلية والهيئة العامة للبريد، في اصدار التراخيص الخاصة بمكاتب البريد بكل محافظات الجمهورية، للتسهيل في إجراءات استخراج التراخيص بكل مكاتب البريد بكل الأقاليم .

وشدد بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات البريد ومعوقات العمل بها، أن مكاتب البريد باتت من الأساسيات في حياة المواطن، وبها كل منظومة التحول الرقمي التي يحتاجها المواطنين وعلي رأسها استخراج شهادات الميلاد وخدمات الاحوال المدنيه والشهر العقاري وخدمات المرور وقريبا خدمة الفيش والتشبيه.

وشدد بدوي علي ضرورة التنسيق المتكامل بين الوزارات والجهات المعنية خاصة في مشاريع النفع العام حتي يتسني للدولة المصريه أن تؤدي خدماتها لكل المصريين وفي كل الأقاليم .

وناقشت لجنة الاتصالات في اجتماعها اليوم، طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات مكاتب البريد في الأقاليم والمقدمه من النائب خليفة رضوان، بشأن عدم مكتبي بريد قرانة والشيخ جبر بجرجا والمساعيد الغريبة التابع للوحدة المحلية لقرية البربا بمحافظة سوهاج.

وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين بشأن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وعمليات التطوير في شتى المجالات، وكذلك بشأن توضيح أسباب عدم تزويد شبكات بالمناطق المحرومة وزيادة عدد بوكسات التليفون الأرضي بالمركز والقرى التابعة له.

وطلب إحاطة من النائبة حنان عوض، بشأن عدم البدء في إنشاء مكتب بريد الصعايدة المتطور على الرغم من موافقة الجهات المختصة على تخصيص قطعة أرض لمركز ومدينة دشنا لإقامة مكتب البريد.