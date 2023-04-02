شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تقرر اعتماد توصياتها عن الحساب الختامى للعام المالى 2022 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتماد توصياتها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 2022 /2021. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور فخرى فقي. كما قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تولي النائب أيمن محسب مسئولية الإشراف ومتابعة الحكومة لتنفيذ الانتقال من موازنه البنود إلى موازنة البرامج والأداء.