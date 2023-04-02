شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يستقبل الفريق عبدالمنعم التراس بعد تعيينه عضوا بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل اليوم المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه الفريق عبدالمنعم التراس، والذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيينه عضواً بالمجلس، خلفا للواء الراحل مصطفي كامل.

ورحب رئيس مجلس الشيوخ بـ"الفريق التراس"، متمنياً له التوفيق في عضويته بالمجلس، مثمناً اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق عبدالمنعم التراس، مؤكداً أنه اختيار صادف أهله.

وسلم المستشار عبد الوهاب عبدالرازق كارنيه المجلس للفريق التراس، حيث من المنتظر أن يقوم الفريق التراس بأداء اليمين الدستورية في جلسة المجلس العامة الأحد القادم.

من جانبه، أعرب الفريق التراس عن عميق شكره وتقديره للرئيس السيسي عن ثقته في تعيينه بمجلس الحكماء، مؤكداً ان ذلك يمثل مسئولية كبيرة له لخدمة هذا البلد العظيم.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام المجلس.