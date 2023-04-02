شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية خالد بدوى: قانون "الأرصاد الجوية" يتصدى لشائعات تؤثر على الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووجه النائب خالد بدوي خلال الجلسة العامة الشكر للجنة المشتركة ، موضحا أن مشروع القانون من أهم القوانين التي تنعكس وترتبط بالجدوى الاقتصادية لنشر الأخبار الكاذبة، و لفت إلى أن الأخبار الكاذبة تؤثر على حركة الملاحة، و أن مواجهة هذا تداعيات وسلبيات هذه الشائعات لن يتم إلا من خلال هذا القانون".

ولفت النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إلى أهمية التعديلات المتعلقة بالإجراءات الإدارية، مشددا على أهمية وجود بيئة تشريعية ملائمة تساعد على عمل الهيئة".

ويهدف مشروع القانون إلي الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد، ويؤثر على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

قال التقرير البرلماني: إن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالًا خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على أن مصر تولي عنايـة كبيـرة للوفاء بالتزاماتها الدوليـة والإقليميـة، اتساقاً مع تأكيد اللجنـة العربيـة الدائمـة للأرصاد الجوية جامعـة الـدول العربيـة، بضرورة إصدار تشريع يعنـى بتنظيم الأرصاد الجويـة فـي داخـل كل دولة.