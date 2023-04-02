شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب يؤكد أهمية التوسع فى مكاتب البريد: توفر الخدمات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية التوسع في مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لا سيما وما توفره من خدمات المتكامله للمواطنين، ومنها الأحوال المدنية والشهر العقاري والمرور، فضلا عما تقدمة من خدمات لأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن إنشاء وتطوير مكاتب البريد.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة المرونة في إنشاء مكاتب البريد، حيث أنها باتت من الأساسيات لاسيما وارتباطة بمنظومة التحول الرقمي.

وناقشت اللجنة عدد من طلبات الاحاطة ومنها المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن استياء أهالي قرية المعديه التابعة لمركز ومزينة ادكو من مكتب البريد الوحيد بالقرية، والذي من المفترض أن يكون نموذجا وليس علي وضعه حاليا حيث أنه عباره عن غرفه مساحتها لا تتعدي 10 أمتار ولا يوجد مكان للعميل سوي الشارع، فضلا عن قريه 6 أكتوبر وقريه 1 اللاتي تضم أكثر من 32 تابع بدون مكتب للبريد.

وخلال الاجتماع انتقد النائب خليفة رضوان، خلال استعراضة طلب الاحاطة المقدم منه، بشأن التأخر في إنشاء مكتبي بريد قرانة والشيخ جبر بجرجا والمساعيد الغريبة التابع للوحدة المحلية لقرية البربا بمحافظة سوهاج، ما وصفه بالبيروقراطية في تنفيذ الاجراءات، وما يسفر عنها من تأخير تقديم الخدمات للمواطن، ليؤكد ممثل الشركة المصرية للاتصالات أنه سيتم حل الأمر.