انت الان تتابع خبر دول عربية تقرر خفض إنتاجها النفطي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية ، إن "المملكة ستنفذ تخفيضا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميا، ابتداء من مايو/ أيار المقبل وحتى نهاية 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها"، حسب وكالة الأنباء السعودية.وأوضح المصدر، أن "هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+)، الذي عُقد في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، مؤكدا أن "هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول".

من جهته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إن "الإمارات ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

وأعلنت سلطنة عمان أيضا، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا، كما أعلنت الجزائر هي الأخرى، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا.

وكانت وزارة النفط العراقية، قد قالت في بيان، إنه "بهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية ، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق، قررت وزارة النفط خفض الانتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يوميًا".

وأضافت، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "اعتبارًا من شهر ايار - مايو المقبل حتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط، وبما لايتعارض مع سياسة الخفض السابقة".

