انت الان تتابع خبر مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أمريكا وروسيا.. هذا ما تم بحثه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية الروسية: "في سياق مناقشة القضية التي أثارها وزير الخارجية حول احتجاز المواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا بتهمة التجسس، تم لفت انتباه أنتوني بلينكن إلى ضرورة احترام قرارات السلطات الروسية المتخذة بموجب التشريعات والالتزامات الدولية لروسيا الاتحادية".وأشارت الوزارة إلى أن "لافروف شدد خلال المحادثة على عدم جواز إثارة ضجة من قبل المسؤولين في واشنطن ووسائل الإعلام الغربية بقصد واضح لإضفاء صفة سياسية على هذه القضية".

ولفت لافروف "على وجه التحديد إلى أن إيفان غيرشكوفيتش قد تم القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، وجمع بيانات تشكل أسرارا للدولة تحت ستار عمله الصحفي".

وأشاروا إلى أنه "في ضوء الحقائق المثبتة للأنشطة غير القانونية لمواطن أمريكي، تم إخطار السفارة الأمريكية في موسكو باحتجازه وفقا للإجراءات المعمول بها، وستحدد المحكمة مصيره".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنه خلال المحادثة بين لافروف وبلينكن، تم التطرق أيضا إلى بعض القضايا ذات الطابع الثنائي، وبحسب الخارجية الأمريكية، ناقش الوزيران أهمية خلق بيئة تسمح للبعثات الدبلوماسية بمواصلة عملها.

