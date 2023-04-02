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الشرطة يهزم الديوانية ويتمسك بصدارة الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الدولي هزيمة نادي الديوانية بثلاثة اهداف دون رد سجلها للشرطة كل من احمد فرحان في الدقيقة 6 ومحمد داوود ياسين في الدقيقة 66 وادريسا نيانغ في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز تصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة اما نادي الديوانية فبات في المركز الاخير برصيد 6 نقاط.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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