انت الان تتابع خبر الشرطة يهزم الديوانية ويتمسك بصدارة الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الدولي هزيمة نادي الديوانية بثلاثة اهداف دون رد سجلها للشرطة كل من احمد فرحان في الدقيقة 6 ومحمد داوود ياسين في الدقيقة 66 وادريسا نيانغ في الدقيقة 75 من زمن المباراة.
وبهذا الفوز تصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة اما نادي الديوانية فبات في المركز الاخير برصيد 6 نقاط.
وبهذا الفوز تصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة اما نادي الديوانية فبات في المركز الاخير برصيد 6 نقاط.