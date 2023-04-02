انت الان تتابع خبر الشرطة يهزم الديوانية ويتمسك بصدارة الدوري الممتاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الدولي هزيمة نادي الديوانية بثلاثة اهداف دون رد سجلها للشرطة كل من احمد فرحان في الدقيقة 6 ومحمد داوود ياسين في الدقيقة 66 وادريسا نيانغ في الدقيقة 75 من زمن المباراة.وبهذا الفوز تصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة اما نادي الديوانية فبات في المركز الاخير برصيد 6 نقاط.