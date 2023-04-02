انت الان تتابع خبر طالباني يدعو لربط نظام توزيع وبيع وقود ونفط كردستان بالعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال طالباني في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد القرار الذي اصدرته محكمة باريس وايقاف تصدير نفط اقليم كردستان عبر تركيا، ومن اجل ضمان مستقبل شعبنا ومنع حدوث المشكلات والازمات الكبيرة، آن آوان لاتخاذ القرار الصحيح، وذلك بان تبيع شركة سومو نفط اقليم كردستان وتدخل جميع الواردات من شتى انحاء العراق في خزينة واحدة".‎وأضاف، "ان تحدد حصة اقليم كردستان من الموازنة والواردات العراقية وتضمن رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم، وان يربط نظام توزيع الوقود والنفط لاقليم كردستان بالعراق وتباع للمواطنين بالسعر العراقي نفسه، وان يكون هناك ممثل للإقليم في شركة سومو ومجمل نظام النفط والغاز العراقي ويكون جزءاً من الادارة والقرار".

ولفت إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني ومنذ اعوام يسعى للاتفاق مع بغداد وانهاء الخلافات"، معتبراً أن "التفكير الصائب هو التنسيق والعمل المشترك وليس التباعد وتعميق المشكلات، فالخلافات الداخلية والتفرد يضعف كياننا ويعرض اقليمنا للخطر، وليس العمل المشترك والمطالبة بحقوقنا في بغداد".

وأتم طالباني: "‎لقد قدم الاتحاد الوطني الكردستاني نهراً من الدماء من اجل رفعة وسمو كردستان، ولانعتبر اي قوة او طرف اكثر اخلاصا منا لكردستان وتحقيق مصالحها العليا، لذا فإن الخطوة المنطقية والمسؤولة هي الاتفاق مع بغداد وتأمين حقوقنا".

