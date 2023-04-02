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العراق يخفض إنتاجه النفطي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية ، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق، قررت وزارة النفط خفض الانتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يوميًا".

وأضافت، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "اعتبارًا من شهر ايار - مايو المقبل حتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط، وبما لايتعارض مع سياسة الخفض السابقة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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