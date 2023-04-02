انت الان تتابع خبر العراق يخفض إنتاجه النفطي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية ، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق، قررت وزارة النفط خفض الانتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يوميًا".



وأضافت، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "اعتبارًا من شهر ايار - مايو المقبل حتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط، وبما لايتعارض مع سياسة الخفض السابقة".