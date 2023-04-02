انت الان تتابع خبر العراق ومصر يبحثان تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير التقى "في القاهرة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي؛ لبحث اللقاء العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون بمختلف المجالات".

وأكد الحلبوسي، "دعم السلطة التشريعية للخطوات الحكومية في التعاون بين البلدين، والسعي إلى تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإكمال الربط الكهربائي، وغيرها من المشاريع التي تعود بالخير على الشعبين الشقيقين".



من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري "دعم بلاده في تطوير علاقاته مع العراق وفي جميع المجالات، مشيدا بدور السلطة التشريعية في العراق من خلال دعمها للمشروعات الإنمائية المقرر تنفيذها في العراق وتفعيل التعاون الثنائي".