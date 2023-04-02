ولي عهد الأردن يصل إلى جدة

وصل الأمير ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن عبدالله الثاني ، إلى جدة اليوم. وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وقنصل عام مملكة الأدرن بجدة جعفر محمد جعفر، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.



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