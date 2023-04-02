شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار: حصول 14 مشروعا على الرخصة الذهبية وهدفنا جذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو أبو الفتوح مدير عام الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة هدفها تيسير عمل المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص الاستثمارية علي أرض مصر منها قطاع الصناعة، وهناك معايير تحكم هذه العملية منها حجم مساهمة القطاع الصناعى في الاستثمار الأجنبي المباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد.

أضاف أن هناك عدد من الصناعات تستهدف الهيئة استقدام استثمارات أجنبية فيها منها الصناعات النسيجية والصناعات الهندسية، وصناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الدوائية وصناعة البتروكيماويات، ونستهدف زيادة هذه الصناعات وحددنا مجموعة من الدول العالمية التى نستهدف من خلال جذب الصناعات لمصر.

ولفت الي أن هناك 14 مشروعا حصلوا على الرخصة الذهبية في مصر، والتى تمثل موافقة واحدة علي المشروع وتشمل كافة التراخيص والاجراءات اللازمة.

وقال أبو الفتوح إن هناك عدد من الصناعات تستهدف الدولة توطينها في مصر منها الصناعات الكهربائية.