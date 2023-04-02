شكرا لقرائتكم خبر عن "لا أمومة بدون رضاعة".. مبدأ جديد لـ"الاستئناف" يؤدى لإسقاط الحضانة.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لا أمومة بدون رضاعة"، استعرض خلاله حكما نهائيا لمحكمة استئناف القاهرة أرست فيه مبدأ قضائيا يتصدى لجحود الأمهات اللاتى تمتنعن عن إرضاع صغارهن بحجة العمل والحفاظ على رشاقتهن، حيث اعتبر الحكم مثل هذه الأفعال إخلال بالواجب الشرعى، وأن عدم إرضاع الصغير تخلى عن الأمومة، وتقضى نهائيا بإسقاط حضانة الأم ونقلها للأب، وترفض عدم تسليم الصغار للوالدة لعدم توافر أدنى شروط الصلاحية لحضانة الصغيرين، وإليكم التفاصيل كاملة:

لا أمومة بدون رضاعة.."الاستئناف" ترسى مبدأ جديدا: عدم إرضاع الصغير تخلى عن الأمومة.. وتقضى نهائيا بإسقاط حضانة الأم ونقلها للأب.. وترفض عدم تسليم الصغار للوالدة لعدم توافر أدنى شروط الصلاحية لحضانة الصغيرين

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