شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يثمن خطوة إيجابية سورية نحو محيطها العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، بزيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مصر.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مصر الشقيقة خطوة إيجابية أخرى في اتجاه عودة سوريا الشقيقة إلى محيطها العربي وتجاوز تداعيات عقد الفوضى".

وأضاف قرقاش أن "ترسيخ البعد العربي يتعزز مع كل خطوة والإمارات في عمق هذا التوافق الخيّر".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد استقبل في القاهرة، أمس السبت، نظيره السوري فيصل المقداد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال استقبال نظيره السوري، بمقر وزارة الخارجية المصرية، مجددا دعم القاهرة الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت، مشيرا إلى أن التسوية السياسية من شأنها أن تضع حدًا للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية.

وتأتي هذه الزيارة بعد خطوات حثيثة ومبادرات رائدة سياسية ودبلوماسية وإنسانية تقودها أبوظبي لإعادة سوريا لحاضنتها العربية.

وكانت جامعة الدول العربية علقت المشاركة السورية في أنشطتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، في أعقاب اندلاع الأحداث بسوريا.