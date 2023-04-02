شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر موازنة خاصة لهيئة الأرصاد الجوية.. لها حساب بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 9 من مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تضمن موازنة الهيئة، وبيان تاريخ بداية ونهاية السنة المالية لها، وإنشاء حساب لها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي، وخضوع حساباتها لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

ونص المادة 9 علي :"يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

ويكون للهيئة حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه مواردها وتنفق منه استخداماتها خلال السنة المالية.

وتخضع حسابات الهيئة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

ويهدف مشروع القانون إلي الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد، ويؤثر على تحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة.

قال التقرير البرلماني: مجال الأرصاد الجوية يعد مجالًا خصباً لجـذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على أن مصـر تولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتها الدوليـة والإقليميـة، اتساقاً مع تأكيد اللجنـة العربيـة الدائمـة للأرصاد الجوية بجامعـة الـدول العربيـة، بضرورة إصدار تشريع يعنـى بتنظيم الأرصاد الجويـة فـي داخـل كل دولة.