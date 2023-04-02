شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالجلسة العامة: انتصارات العاشر من رمضان ستظل رمزا للفخر بالجيش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحليـة، الشـئون الدستورية والتشـريعية، والاتصـالات، وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توجيه التهاني من النواب للجيش المصري بمناسبة ذكري انتصارات الـ10 من رمضان، مؤكدا أن هذا اليوم سيظل يوما نفتخر به وببطولة الجيش المصري.

وهنأ النائب بهاء أبو الحمد، القوات المسلحة بمناسبة انتصارات الـ10 من رمضان، يوم التحام دماء المسلم والمسيحي، مؤكدا أن هذا اليوم سنظل نفتخر به موجها التهنئة لكل من الرئيس والقوات المسلحة وأسر الشهداء".

وجه الشكر لجنة السياحة والحكومة بشأن مشروع القانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون".

وقال النائب نور الدين أبو ستيت:" كل عام والجميع بخير بمناسبة ذكري الـ10 من رمضان، هذا اليوم من الأيام الخالدة فى تاريخ الأمة المصرية".

ووجه الشكر للحكومة ولجنة السياحة بشأن إنشاء هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا أن هذا القانون يساعد فى سرعة البحث العملي في هذا المجال، مطالبا أن تتمتع الهيئة بالاستقلالية الكاملة وتتعامل مع الجهات المختلفة بحيادية ودقة، معلنا الموافقة على مشروع القانون.

وهنأ النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جميع أبناء الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما هنأ القيادة السياسية والقوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة والشعب المصري بمناسبة ذكري انتصارات الـ10 من رمضان.

وقال "درويش" :" فى ذكرى انتصارات الـ10 من رمضان استطاع دحر أساطير وخاض ملحمة وطنية نستلهم منها للتحديات التي تواجهنا".

وبشأن قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال أن هذا المشروع يمكن الهيئة من أن تمتلك أدواتها بشكل فعال وتقوم بدور كبير جدا، كما أنها تستطيع دحض الشائعات والمعلومات المغلوطة معلنا الموافقة على مشروع القانون.