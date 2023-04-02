شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية عمرو درويش: الجيش المصرى خاض ملحمة وطنية فى العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، موافقته علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحليـة، الشـئون الدستورية والتشـريعية، والاتصـالات، وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبداية كلمته، هنأ "درويش" جميع أبناء الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما هنأ القيادة السياسية والقوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة والشعب المصري بمناسبة ذكري انتصارات الـ10 من رمضان.

وقال "درويش" :" فى ذكري انتصارات الـ10 من رمضان استطاع دحر أساطير وخاض ملحمة وطنية نستلهم منها تحديات التي تواجهنا".

وبشأن قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال أن هذا المشروع يمكن الهيئة من أن تمتلك أدواتها بشكل فعال وتقوم بدور كبير جدا، كما أنها تستيطع دحض الشائعات والمعلومات المغلوطة معلنا الموافقة على مشروع القانون.