شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن قانون الأرصاد الجوية: يساعد فى تشجيع البحث العلمى وجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صبورة السيد عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يساعد فى الحوكمة البيئية وتقنين الأرصاد الجوية كما يشجع البحث العلمى مما يكون له أثر إيجابى فى دعم الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية معلنة موافقتها على مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحليـة، الشـئون الدستورية والتشـريعية، والاتصـالات، وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

بدوره قال النائب محمد هاشم، إننا نخشى أن تكون هذه الهيئة مثلها مثل باقى الهيئات، موضحا أن هذه الهيئة لو أصبحت تابعة لوزارة ما فهى بلا جدوى، ومن ثم نحتاج أن تكون هيئة مستقلة.

وأكد عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب، أن الأرصاد الجوية يساعد فى تنظيم الملاحة الجوية والملاحة البحرية كما يشجع البحث العلمى فى مجال الأرصدة الجوية.

وقال محمود البرعى عضو مجلس النواب، إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، موضحا أنه فى جميع الدول تكون الأرصاد الجوية تابعة لوزارة البيئة وليس وزارة الطيران، معلنا موافقته من حيث المبدأ على القانون.

وقالت جيهان البيومى عضو مجلس النواب، إن نتائج الدراسات فى الأرصاد الجوية تخرج بشكل غير سليم لكن فى حالة وجود هذه الهيئة وفقا لمشروع القانون الجديد تساعد فى توفير الدراسات الللازمة فى هذا القطاع.

وأكدت ميرفت إلكسان عضو مجلس النواب، أن القانون الحالى مر عليه أكثر من 50 عاما، وحدثت تغيرات كبيرة فى هذا القطاع، ومن ثم اللجنة قامت بعمل بدور كبير فهى أعادت بعض المواد ووضعت مواد إصدار ومواد موضوعية، كما أن البيانات التى تطرح من الأرصاد الجوية هامة جدا، وتساعد كثيرا من المستثمرين، وتساعد كل ما يتعلق بالأرصاد الجوية حتى المواطن العادى يهمه أن يعلم كل التحديثات اليومية.