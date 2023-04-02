زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب السواحل الإندونيسية

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، قبالة السواحل الإندونيسية صباح اليوم الأحد، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط.

اقرأ أيضًا.. سوريا تسجل 13 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة

وأضاف المركز أن الزلزال تم تسجيله في الساعة 08:40 صباح اليوم الأحد بالتوقيت العالمي المتفق عليه في بحر فلوريس على بعد 80 كيلومترا شمال غربي

مدينة بيما الإندونيسية التي يقطنها 66,9 ألف شخص، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وتابع أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومترا.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: