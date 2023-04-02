سوريا تسجل 13 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 هزة أرضية تراوحت بين ضعيفة الشدة ومتوسطة الشدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وذكر المركز في بيان وكالة "سانا" الإخبارية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 7:46 من صباح اليوم هزة ضعيفة جنوب شرق اللاذقية بـ 10 كم، و6 هزات في لواء اسكندرون، اثنتان منها متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على

مقياس ريختر ضربتا شاطئ لواء اسكندرون شمال اللاذقية بـ 59 كم و63 كم، والأربعة الأخرى ضعيفة، وهزتين ضعيفتين في كل من لبنان وفلسطين، و4 هزات ضعيفة في تركيا.

وأشار المركز إلى أن الهزات جاءت على أعماق مختلفة وصلت إحداها التي ضربت فلسطين إلى عمق 92 كم.

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