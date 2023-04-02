ارتفاع حصيلة وفيات الانهيارات الأرضية في الإكوادور إلى 27 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الإكوادور إلى 27 قتيلا بينما لا يزال 67 آخر مفقودًا، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

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وأوضحت إدارة الكوارث في الإكوادور ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد، أن قسمًا من سفح جبل انهار من جراء الأمطار الغزيرة على المنطقة التي تقع جنوب العاصمة كيتو ما أدى إلى تضرر مئات المنازل.

وكانت الحكومة في الإكوادور قد أقامت ثلاثة مواقع لإيواء المتضررين من الانهيارات الأرضية التي شملت منطقة تزيد على 24 هكتارا، وأمرت بإخلاء نحو 600 منزل فيها أو بالقرب منها.

وانهار قسم كبير من سفح جبل جراء الأمطار الغزيرة على المنطقة التي تقع جنوب العاصمة كيتو ويبلغ عدد سكانها نحو 45 ألف نسمة، ما أدى إلى تدمير أو تضرر نحو 163 منزلًا فيها، حسبما ذكرت إدارة الكوارث.

وكانت السلطات أعلنت الإنذار الأصفر في المنطقة منذ فبراير بعد

انزلاقات أرضية أخرى.

وأقامت الحكومة ثلاثة مواقع لإيواء المتضررين من الانهيارات الأرضية التي شملت منطقة تزيد عن 24 هكتارا وأمرت بإخلاء نحو 600 منزل فيها أو بقربها.

وأعلنت الحكومة حال الطوارئ لمدة شهرين في 13 مقاطعة من أصل 24 في البلاد بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وقع الحادث الأحد في جزء من المدينة الواقعة في إقليم تشيمبوراسو. وأفادت الأرقام الرسمية بأن الانهيار الأرضي أثّر في نحو 850 شخصاً ودمر 57 مبنى. ويتزايد عدد الوفيات تدريجياً مع وصول مجموعات الإنقاذ إلى مزيد من المنازل التي دفنها الانهيار الأرضي.

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